「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、2月26日（木）から3月18日（水）まで、いちごをたっぷりと使用したシーズナルフェア「Strawberry」を全国の店舗で開催する。【写真】スムージー＆ソフトクリームもおいしそう！3月18日（水）までしか食べられないメニュー一覧■ビジュアルもいいスイーツぞろい今回開催される「Strawberry」は、甘酸っぱいいちごのおいし