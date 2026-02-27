敗戦のショックからすぐさま立ちあがろうとする人気日本人女子レスラーの“決意の投稿”に、多くのファンが反応。不屈の姿勢と最新ビジュアルに多くのエールが贈られている。【画像】日本人女子、“妖艶ビジュ”最新ショットと決意の宣言WWEスーパースターのカイリ・セインが日本時間24日、自身のインスタグラムを更新。敗戦直後の心境を赤裸々に吐露した。「But still standing（でも、まだ立っている）」という英文から始ま