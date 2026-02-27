映画『鍵』が6月12日より、東京・シネマート新宿ほかにて全国公開されることが決定した。映画『鍵』○⾕崎潤⼀郎の『鍵』が令和に蘇る夫婦の⽇記を交互に⽰す⼿法で性の深奥を描きだした⾕崎潤⼀郎の『鍵』。市川崑、神代⾠⺒、池⽥敏春ら名⼿によって幾度となく映像化されてきた官能純⽂学の⾦字塔が、⼤胆なアレンジを加えたオリジナルス