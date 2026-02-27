【モデルプレス＝2026/02/27】いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は次世代注目の若手・中川陽葵（なかがわ・ひまり／15）にフィーチャーする。【写真】現役バスケ美少女、溢れる透明感◆「宣伝会議」表紙モデル・中川陽葵って？中川は、2010年4月1日生まれ、愛知県出身。中学3年生のときに修学旅行で訪れた東京でスカウトされ、現在の事務所に所属。164cmとス