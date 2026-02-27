岡山市役所 岡山市は、2026年4月1日から全ての市立中学校において平日の始業前の部活動（朝練習）を行わないことを27日、発表しました。 岡山市部活動ガイドライン（2022年12月改訂版）に基づき、部活動を教育的意義の高い活動として適切に実施しようとするものです。 岡山市は、改訂の背景として、従来の朝練習は、生徒の睡眠不足や朝食欠食による健康被害、さらには教員の長時間労働の要因となっているとしています。