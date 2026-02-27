愛知県豊田市にある女性向けの衣料品店『空飛ぶ羊 KURA』は、カシミヤ・ウール・ラクダといったモンゴルでとれる素材を使った“モンゴル専門の衣料品店”です。希少な素材「ヤク」が使われた商品を目当てに、遠方からも客が訪れています。 ■全商品を現地製造…こだわりが詰まった商品揃える 『空飛ぶ羊 KURA』は、築100年を超える土蔵を改装して、5年前にオープンしました。秋冬だけの営業という珍しいス