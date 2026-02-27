「オリックス春季キャンプ」（２７日、宮崎）就任２年目の岸田護監督（４４）が宮崎での春季キャンプを打ち上げた。「天気も良かったし、打撃、守備、走塁とやりたいことは大方できた。技術だけでなく、皆がどういう意識でプレーに臨むのかが大事になるが、動きを見るとできていた。それが一番よかったこと」と振り返った。昨季主将を務めた頓宮が故障で離脱する事態もあったが、全体的には収穫を強調。「あとは試合でその意