俳優の平愛梨が２７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演した。夫はサッカー日本代表の長友佑都で、男の子４人の母。子育てトークを展開して、長友が所属するＪ１・東京の試合を親子そろってスタジアム応援することなどに触れた。ユニホーム姿の子どもたちの写真も公開したが、番組終盤に「夫がサッカーなんですけど、夫と出会う前からずっと始球式に出たいというあこがれがあって。どのチームでもいいんですよ、野球は