観光庁が27日発表した2025年の宿泊旅行統計（速報値）によると、国内のホテルや旅館に泊まった日本人と外国人は前年比0.8％減の延べ6億5348万人だった。30都府県でマイナスとなった。うち日本人は3.8％減の4億7561万人、外国人は8.2％増の1億7787万人。宿泊費高騰による日本人の国内旅行控えが影響した。都道府県別で全体の減少率が最大だったのは、石川の16.0％で、群馬10.5％、栃木6.9％と続いた。外国人は円安を追い風に