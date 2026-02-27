「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）ドジャースの大谷翔平選手が試合前練習でフリー打撃を行い、２８スイングで１１本の柵越えをマークした。ファーストライナーかと思われる角度で飛び出した打球がそのままスタンドインしてしまうなど、圧倒的なパワーにバンテリンドームは大興奮となった。打撃ケージ付近では侍ジャパンの選手たちが見守った。森下翔太外野手は