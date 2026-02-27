あす遂に閉店を迎える、名鉄百貨店。ラストセールは、きょうも大賑わいです。 【写真を見る】閉店前日の名鉄百貨店 買い物客も長年働く従業員も別れを惜しむ…隣の近鉄パッセでも “お別れメッセージ”で壁や床が埋め尽くされる （松本道弥アナウンサー2月27日午前10時 名鉄百貨店）「平日最後の営業日。いまオープンしました。閉店売り尽くしセールも、きょう・あすの後2日間。一気に百貨店の