大阪3月限 日経225先物59100+250（+0.42％） TOPIX先物3954.5+67.0（+1.72％） 日経225先物（3月限）は前日比250円高の5万9100円で取引を終了。寄り付きは5万8510 円と、シカゴ日経平均先物（5万8715円）を下回る形で、売りが先行した。前場中盤にかけて5万8170円まで売られた後は5万8200円～5万8400円辺りで保ち合いを継続。前場終盤にかけてショートカバーとみられる動きにより下落幅を縮