○ＧＬテクノ [東証Ｓ] 既存株主による150万4600株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限22万5600株の売り出しを実施する。売出価格は3月9日から12日までの期間に決定される。 ○インテリクス [東証Ｓ] 全国保証 を割当先とする180万株(うち自己株式処分55万株)の第三者割当増資を実施する。発行価格は1013円。 ○任天堂 [東証Ｐ] 既存株主による3269万7900株の売り出しと、オーバӦ