27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万9180円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては329.73円高。出来高は3386枚となっている。 TOPIX先物期近は3957.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.82ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物