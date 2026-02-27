利用者の女子中学生にスタッフが性虐待。大阪市が放課後等デイサービスなどに対し、運営停止処分を発表です。６か月の運営停止処分を受けたのは、大阪市住之江区にある放課後等デイサービス「まんてん住之江御崎教室」と系列のショートステイ「まんてん住吉長居」です。施設の元従業員の岡本直樹受刑者（２７）ら２人が、利用者だった女子中学生に対し性的暴行を加えたなどとして、それぞれ懲役６年と４年６か月の実刑判決を