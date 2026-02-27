中国陸軍軍医大学新橋病院が2月25日に明らかにしたところによると、同病院の楊清武教授のチームは、人の体内にある「アポリポタンパク質D」（ApoD）と呼ばれる物質が血管損傷を引き起こす重要因子のCD36を有効に抑制し、血液脳関門の完全性を保護し、脳卒中後の修復を促進することを初めて発見しました。この研究は、脳卒中およびその他の心脳血管疾患の機序研究と精密な介入に新たな理論の根拠を提供するものです。関連する研究成