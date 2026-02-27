フューチャーモデルは2月25日、東京都内で『Rokid AIグラス』の新製品・日本戦略発表会を開催し、AIウェアラブルデバイス『Rokid』を日本市場に投入すると発表した。あわせて2月26日11:00より、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売（税込79,980円〜）を開始する。発表会に登壇した曲亮氏は、「本日、私はものすごく興奮している。なぜなら、スマホの次に来る『進化したインターフェース』を日本の皆さんに