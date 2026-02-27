サムスン電子ジャパンは、あらゆる環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載したノイズキャンセリングAIイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」と「Samsung Galaxy Buds4」を2026年3月12日より発売します。SamsungオンラインショップやSamsung Galaxyブランドショーケース「Galaxy Harajuku」(東京・原宿)、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）では2026年2月26日より予約を受け付けています。 記事のポイント