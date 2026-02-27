お部屋の冒険中、どことなく不安そうな表情を浮かべていた子猫に手を差し伸べてみると…？子猫が広いお部屋をちょこちょこ歩き回る可愛らしい姿が話題となっています。 動画は記事執筆時点で375万回再生を超え、子猫の愛らしさに「癒されます」「語彙力奪われる可愛さ♡♡♡」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：悲しげな表情をうかべる子猫に手を差し伸べてみたら…『胸がぎゅっとなる光景』】