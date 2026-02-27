橋本環奈主演のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第8話（3月2日放送）にて、主人公・田上湖音波（橋本）と城島麗奈（内田理央）、堀田真理愛（平祐奈）がマブダチになっていくきっかけのシーンが登場することが明らかとなった。併せて、場面写真が公開され、3人が撮影後にコメントを寄せた。【写真】橋本環奈・内田理央・平祐奈演じるヤンキー娘たちが再集合第8話場面写真ギャラリー本作は、ヤンキーと