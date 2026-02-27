クラブの公式Xが鈴木彩艶の写真を公開イタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、2月27日予定されている第27節のカリアリ戦で実戦復帰する可能性が報じられている。そうしたなか、クラブは公式「X」で鈴木がトレーニングする様子を公開。ファンからも「よかった」などのコメントが寄せられている。昨年11月に行われたACミラン戦に先発した鈴木は、この試合で左手首を負傷。日本に戻って手術とリハビリを行っていた。先