ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が２７日、公式サイトで１７日に亡くなった真矢さん（享年５６）への献花台を３月８日に神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭに設置する発表した。同バンドは「ＬＵＮＡＳＥＡのかけがえのないドラマー真矢が、２０２６年２月１７日１８時１６分永眠いたしました。突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います。今はまだ、この