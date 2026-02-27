ロックバンド・LUNA SEAの公式サイトが、27日に更新。17日に56歳で亡くなった真矢さんの献花式『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』を、3月8日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催すると発表した。【写真】「まるで翼のよう」INORANが17日に投稿した“青空”の写真発表にあたって、メンバーもコメントを発表。「LUNA SEAのかけがえのないドラマー真矢が、2026年2月17日18時16分永眠いたしました。突然の報せに、皆さまも僕たちと同