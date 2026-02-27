HIPHOP／R＆Bグループ・XGのメンバーであるCOCONAが、きょう27日に発売された『エル・ジャポン』（ハースト婦人画報社）4月号の表紙にソロで初登場した。【写真】”究極のグッチネス（グッチらしさ）”を着こなすXG・COCONA「グッチ」の新ブランドアンバサダーに就任したCOCONA。同誌では最新コレクション「ラ ファミリア」で追求した究極のグッチネスを着こなした。COCONAは「XGは宇宙戦士。自分ひとりではできないけど、7