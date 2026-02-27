5人組ダンスボーカルユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが、自身の公式Xを更新。M!LKのTikTokフォロワー数が100万人を突破したことを報告しました。【写真を見る】【 M!LK・佐野勇斗 】TikTokのフォロワー数が100万人突破を報告「メンバーとたくさん試行錯誤して話し合ってきたこのアカウント」「感無量です」佐野さんは午前0時30分に「夜分遅くにすみません。M!LKのTikTokが100万人を突破しました。。！」と、興奮気味に投稿。