宝島社が10～60代の各世代の女性誌10誌、男性誌2誌の計12誌合同で行っているフェムテック・フェムケア啓発プロジェクト「もっと話そう！ Fem＆（フェムアンド）」の一環として、2026年１月20日（火）に神奈川県横浜市のサレジオ学院高等学校にて、男子生徒を対象とした性教育特別授業が実施された。 【写真】サレジオ学院高等学校での授業風景 宝島社は「もっと話そう！ Fem＆（フェムアンド）」を通じ、女性の健康問