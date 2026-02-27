愛知県豊橋市で、JR東海とウルトラマンのコラボ企画が始まります。コラボ企画は豊橋駅とその周辺を中心に展開され、改札口ではウルトラマンが迎えます。駅隣接の「COCOLA AVENUE」では、ウルトラマンの世界をVR空間で再現する企画で、怪獣に立ち向かうウルトラマンの姿を目の前で楽しめます。また、二次元コードを読み取ると、スマホの中の豊橋の街にウルトラマンが登場するARスポットも街の各所に設けられるほか、