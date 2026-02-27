三重県津市で26日から開かれている、アメリカ生まれのスポーツ「ピックルボール」の国際大会。ピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンの要素を融合したスポーツで、プラスチック製のボールをラケットで打ち合う手軽さから、国内の競技人口は5万人にのぼります。27日、日本ピックルボール協会のアンバサダーで俳優の石黒賢さん(60)も登場し、競技の魅力を伝えました。石黒