NTTドコモは、2026年3月に実施する「d払い」、「dポイント」関連の各種キャンペーンを発表した。 ENEOSで最大1万ポイントプレゼント 2月23日～3月31日の期間中、ENEOSで対象のユーザーが合計でdポイントを3ポイント以上ためると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。 特典と当選本数は、1等の1万ポイントが100名、2等の1000ポイントが1000名、3等の100ポイントが1万名に当たる。