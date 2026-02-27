女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮をしたなどの罪などで起訴された、名古屋市立中学校の部活動の外部顧問が懲戒免職です。 【写真を見る】｢去年8月ごろから繰り返し…｣ 女子トイレに小型カメラを設置し盗撮か…中学校部活動の外部顧問の男(26)を懲戒免職 名古屋市教育委員会 懲戒免職されたのは、名古屋市昭和区の中学校で吹奏楽部の外部顧問をしていた加藤謙吾被告26歳です。 ｢去年8月ごろから繰り返し…｣ 加藤被