これからの気象情報です。 28日(土)は、雨で空気がヒンヤリしそうです。 ◆警報・注意報 現在、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。 ◆2月28日(土)天気 ・上越地方 昼過ぎにかけて各地で冷たい雨が降るでしょう。 午後は次第に雨の範囲が狭くなりますが、山沿いでは夕方まで傘が必要なところがありそうです。 ・中越地方 沿岸部は午前中、山沿いは昼過ぎにかけて雨が降りやすいでしょう。 最高気温は7