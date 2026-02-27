広島県府中市上下町では、商店街の店先などにひな人形を飾る、「上下ひなまつり」が開かれています。上下町では長さ800メートルの商店街にある63件の店舗にひな人形が展示されています。幕府の天領として栄えた白壁の町並みを知ってもらおうと、2005年に始まりました。■客「すごいいっぱいあって、見ていて楽しい」こちらは商店街にある画廊です。江戸時代から現代まで2000体のひな人形が展示されています。■天領上下ひな