北陸大学は2027年4月から新たに「メディア情報学科」を開設すると発表しました。生成AIやデータ活用が急速に進む中、観光、文化、地域経済をけん引する人材の育成を目指します。北陸大学の「メディア情報学科」は、「国際コミュニケーション学部」から名称を変更する「人文社会学部」に開設され、人文学的知見と最先端のデジタル技術を掛け合わせて新たな価値を生み出す学びを重視します。人文学やマンガ、観光などの授業を自由に