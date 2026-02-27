2025年限りでKリーグ1（韓国1部リーグ）のFCソウルを退団し、現在はフリーとなっている元イングランド代表MFジェシー・リンガードが、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル1部リーグ）のコリンチャンス加入に近づいているようだ。大手メディア『ESPN』のブラジル版や同メディア『グローボ』などが、一斉に報じている。現在33歳のリンガードは、アカデミー時代を過ごしたマンチェスター・ユナイテッドで長年にわた