ボートレース江戸川の「第24回日本モーターボート選手会会長賞」が28日に開幕する。27日の前検日、良機を手にした面々で好感触を得ていた一人が宮田龍馬（27＝兵庫）だ。「伸びはいいと思います。ダッシュからなら間違いなく伸びていました。班のみんなにも伸びいいと言われたし、前検としてはいいです」。前節2月18〜24日「G1江戸川大賞開設70周年記念」優勝戦で3着に入った兵庫支部先輩の稲田浩二の好パワーをしっかりと継承