◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンＤ）中日・石川昂弥内野手が、試合前の打撃練習でサク越えを連発し、球場を沸かせた。侍ジャパンがグラウンドに姿を現すなか、最終組で打撃ケージへ。豪快なスイングでホームランウイングに、そしてスタンドに白球を放り込んだ。ドジャース・大谷翔平投手がグラウンドで練習する中で４連発の放物線を描いた竜の大砲に、スタンドからは歓声と拍手が