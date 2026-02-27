公正取引委員会は２７日、中小企業が持つ知的財産権やノウハウ、データについて、発注企業が不当な要求をしていないかなどを調べた実態調査の報告書案を公表した。知財などを保有する企業約３８００社のうち、発注企業からノウハウやデータの開示を強要された企業は延べ約６６０社に上り、知財の無償譲渡などを強制された企業も約２５０社あった。公取委はこうした行為が優越的地位の乱用として独占禁止法に違反する恐れがある