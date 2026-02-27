トッテナム・ホットスパーを率いるイゴール・トゥドール監督が巻き返しへの意気込みを語った。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。2シーズン連続でプレミアリーグの下位に沈んでいるトッテナム・ホットスパーは、今月に入ってトーマス・フランク前監督の解任に踏み切り、トゥドール監督を招へいした。初陣となったノースロンドン・ダービーでは首位を走るアーセナルに太刀打ちできずに1−4で惨