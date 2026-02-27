俳優渡辺謙（66）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。ゲスト出演した俳優柄本佑が主演映画「木挽町のあだ討ち」で初共演したことについて語った。渡辺は、柄本の父、柄本明について「親父さんとは死ぬほど仕事してる」と話して「佑がまだこんなぐらいからウロチョロウロチョロしてた。知っていたので、彼がやってる仕事を見ると、なんか遠い親せきの子が仕事をしてるみたいで…大丈夫か、みたい