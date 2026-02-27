1月よりTVアニメ第2期が放送中の『葬送のフリーレン』。総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では、2月27日（金）から3月26日（木）の期間、新規会員登録者を対象に原作コミック『葬送のフリーレン』（山田鐘人：原作、アベツカサ：画/小学館）の1〜15巻がどれでも7冊まで80％OFFになるクーポンを配布している。例えば1〜7巻を購入の場合、書籍は1冊583円（税込）のため7冊で4,081円のところ、クーポンの利用で816円となる（※）。