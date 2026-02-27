巨人・山崎伊織投手（２７）が今春キャンプ最後の実戦となる２８日の練習試合サムスン戦（那覇）に登板する。２７日に予定されていたハンファとの練習試合（那覇）は悪天候のため中止となった。山崎はこの日、投手練習でキャッチボールを行い、ブルペンではマウンドをならす棒を使って、踏み込む足のつま先やヒザの角度などを入念に確認。登板へ向けて調整を進めた。実戦登板は２１日のオープン戦（対ヤクルト）以来。この日