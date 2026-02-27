【漫画】本編を読む『喫茶行動と人格』（田房永子/竹書房）は、喫茶店というありふれた空間を舞台に、人間関係のもつれや会話の行き違いを、「行動」と「人格」のふたつの観点から読み解いていくユニークな作品だ。物語は奇妙な名前の喫茶店「喫茶行動と人格」の中で進んでいく。そこにはちょっと変わった従業員や常連客が、店内で起こった他の客のイザコザを「案件」と呼び、まるで大学のゼミのように議論を交わす。そんな