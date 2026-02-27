フリーアナウンサーの有働由美子が２０日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来・木原龍一組（ともに木下グループ）のメディア対応を絶賛した。有働は「今、各メディアに引っ張りだこなのがりくりゅうペア。なんだか申し訳ないというか、『大丈夫かしら』って心配になっちゃうぐらい、ずーっとテレビとか記者クラブの会見とか