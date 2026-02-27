会社経営をされている方にとって、事業承継は大きな課題となることでしょう。 経営権の承継と株式の相続を考える必要があります。近年、信託を利用した事業承継が注目されており、関心を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで本記事では、「信託とは何か？」「事業承継・相続対策に信託をどう活用すればいいか？」について解説します。事業承継だけでなく、家族信託に興味がある方も参考になると思