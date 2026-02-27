一定の条件を満たす家族は被扶養者となり、健康保険の被保険者と同様の給付を受けることができます。被扶養者となるための要件の一つに収入基準があります。 今回は、健康保険の被扶養者と認定される要件について詳しく解説します。 被扶養者の範囲 健康保険の被保険者と同等の給付を受けることができる被扶養者の範囲は、次の要件を満たす家族となります（※1）。1. 主として被保険者に生計を維持されている、直系