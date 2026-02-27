ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４＝木下グループ）、木原龍一（３３＝同）が２７日、ＣＢＣテレビの「チャント！」に生出演した。木原は愛知県東海市出身、三浦は名古屋の中京大学卒業ということで２人にとっては?地元凱旋?となった。実は２人は３年前にも同番組に出演していた。そのときは「自分たちは息の合ったペア？」という質問に２人そろって×印をあげていた