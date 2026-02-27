SANUは2月26日、「都市ファミリーのライフスタイル調査」の結果を発表した。調査は2025年12月18日〜20日、関東圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の子育て世帯627名および、同社が運営するシェア別荘「SANU 2nd Home」利用者188名を対象にインターネットで行われた。○都市ファミリーの2人に1人が「心の余白」を最優先2026年、都市ファミリーの2人に1人が、家族で大切にしたいものとして「心の余白・リセットできる時間(50.1%)」を挙げ