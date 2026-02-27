吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：きょう27日夜、日付けが変わる頃から、あす28日朝まで雨です。あさって1日から2日・月曜日は晴れますが、3日・4日は再び雨が降るでしょう。28日の予想天気図です。 小野：広い範囲で見ると、西高東低の冬型の気圧配置です。一時的ですが冬型ですので、石川県内は北寄りの冷たい風が吹くでしょう。雨雲