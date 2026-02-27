格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（４月１２日、マリンメッセ福岡）でＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）に久保優太（３８）が挑戦することが２７日、発表になった。久保は２４年大みそか大会でシェイドゥラエフと対戦。鉄ついを浴び、血まみれにされる凄惨（せいさん）な試合展開で、２ラウンドＴＫＯ負けを喫している。昨年夏の参議院議員選挙に比例選挙で出馬