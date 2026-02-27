【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの小倉優子が2月26日、自身のInstagramを更新。三男と共におやつ作りを楽しむ様子を公開し、話題となっている。【写真】3児のママタレ「忙しいのに手作りって」美しく焼きあがったカップケーキ◆小倉優子、三男とカップケーキ作り小倉は「今日は、三男とおやつにカップケーキを焼きました」「自分で作ったカップケーキにニコニコ三男でした」とつづり、お菓子作りの様子を投稿。ハンドミキサ